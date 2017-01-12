Мотострелковую бригаду ЦВО в Самарской области усилили РСЗО "Град"

Мотострелковую бригаду Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Самарской области, усилили реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Град", сообщает пресс-служба ЦВО.
В соединение поступили около 10 РСЗО на базе автомобиля повышенной проходимости "Урал". Реактивные системы позволят боевым расчетам автоматизировать систему управления наведением и огнем, а также вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.
Новая мотострелковая бригада была сформирована в Самарской области в конце 2016 г., она состоит из мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и других подразделений.
Последние комментарии
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту
"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..
Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.
Идея кадетства—дело хорошее и нужное, но почему наша СОШ № 170 одела своих ребятишек в форму ВВКО? Ведь наставники в кадетском корпусе при школе отказались от идеи казачества.
Фарс а не выборы....подробности в лс ес кому интересно