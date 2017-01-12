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Мотострелковую бригаду ЦВО в Самарской области усилили РСЗО "Град"

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мотострелковую бригаду Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Самарской области, усилили реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Град", сообщает пресс-служба ЦВО.

В соединение поступили около 10 РСЗО на базе автомобиля повышенной проходимости "Урал". Реактивные системы позволят боевым расчетам автоматизировать систему управления наведением и огнем, а также вести залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.

Новая мотострелковая бригада была сформирована в Самарской области в конце 2016 г., она состоит из мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и других подразделений.

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