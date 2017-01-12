В Борском ссора собутыльников закончилась убийством

В полицию поступила информация о том, что в одном из домов недалеко от с. Борское обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка восстановили картину произошедшего. Из собранных полицейскими материалов следует, что двое местных жителей 1955 и 1975 годов рождения вместе распивали спиртные напитки. По версии сотрудников органов внутренних дел, между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой 40-летний ранее судимый мужчина нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.
В ходе работы на месте происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства и вскоре задержали предполагаемого злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания.
В настоящее время СУ СК России по Самарской области возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?