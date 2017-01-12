МЧС просит жителей губернии воздержаться от выхода на лед в крещенские праздники

ГУ МЧС по Самарской области просит жителей губернии воздержаться от выхода на лед в крещенские праздники.
Ведомство предупреждает, что в настоящее время существует опасность массового выхода на лед в связи с неравномерностью ледяного покрова водоемов области. Кроме того, в текущем году в местах открытых водоемов официально открытые купели отсутствуют.
"Инспекторами ГИМС в ночь с 18 на 19 января планируется проведение профилактических рейдов в местах возможной организации купелей в целях предотвращения массового выхода людей на лед. В Главном управлении МЧС России по Самарской области будет организована работа оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций по контролю за складывающейся обстановкой в местах проведения крещенских купаний", — говорится в релизе чрезвычайного ведомства.
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Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?