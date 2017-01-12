МЧС просит жителей губернии воздержаться от выхода на лед в крещенские праздники

ГУ МЧС по Самарской области просит жителей губернии воздержаться от выхода на лед в крещенские праздники.

Ведомство предупреждает, что в настоящее время существует опасность массового выхода на лед в связи с неравномерностью ледяного покрова водоемов области. Кроме того, в текущем году в местах открытых водоемов официально открытые купели отсутствуют.

"Инспекторами ГИМС в ночь с 18 на 19 января планируется проведение профилактических рейдов в местах возможной организации купелей в целях предотвращения массового выхода людей на лед. В Главном управлении МЧС России по Самарской области будет организована работа оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций по контролю за складывающейся обстановкой в местах проведения крещенских купаний", — говорится в релизе чрезвычайного ведомства.