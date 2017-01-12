На участие в программе "Жилье для российской семьи" подали заявки более 9 тыс. жителей области

На 1 января 2017 г. в реестре граждан — участников государственной программы "Жилье для российской семьи" в Самарской области зарегистрировано 9041 человек.

Из них 4464 уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи.

Об этом сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

Напомним, что государственная программа "Жилье для российской семьи" была запущена на территории Российской Федерации в 2014 году. В рамках программы целый ряд категорий граждан получил возможность приобрести жилье с чистовой отделкой по цене 35 тыс. руб. за 1 кв. метр.

С самого начала реализации программы Самарская область была в лидерах по количеству проектов, заявленных к участию.

По данным СОФЖИ на 1 января 2017 г. в программе участвует 17 проектов общей площадью 990,2 тыс. кв. метров. Наиболее крупными из них являются микрорайон "Южный город" (застройщики "Юг-1" и "Юг-2" ГК "Древо", СОФЖИ) и жилой комплекс "Кошелев-Проект" (застройщик ЗАО ППСО АО "Авиакор").