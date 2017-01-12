16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Разработчик новой сцены для театра "Колесо" не смог взыскать с мэрии Тольятти 28,5 млн руб. за готовый проект Власти Самары подали иск к Михаилу Горбунову о сносе самостроя в Студеном овраге "Солнечная долина" банкротится, оставляя дольщиков "Дубравы" ни с чем Корпорация "КОШЕЛЕВ" построила школу в Калуге Холдинг "Унистрой" из Татарстана планирует выкупить 4 га земли под бывшим Самарским элеватором

Строительство Строительство и недвижимость

На участие в программе "Жилье для российской семьи" подали заявки более 9 тыс. жителей области

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 114
Версия для печати

На 1 января 2017 г. в реестре граждан — участников государственной программы "Жилье для российской семьи" в Самарской области зарегистрировано 9041 человек.

Из них 4464 уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи.

Об этом сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

Напомним, что государственная программа "Жилье для российской семьи" была запущена на территории Российской Федерации в 2014 году. В рамках программы целый ряд категорий граждан получил возможность приобрести жилье с чистовой отделкой по цене 35 тыс. руб. за 1 кв. метр.

С самого начала реализации программы Самарская область была в лидерах по количеству проектов, заявленных к участию.

По данным СОФЖИ на 1 января 2017 г. в программе участвует 17 проектов общей площадью 990,2 тыс. кв. метров. Наиболее крупными из них являются микрорайон "Южный город" (застройщики "Юг-1" и "Юг-2" ГК "Древо", СОФЖИ) и жилой комплекс "Кошелев-Проект" (застройщик ЗАО ППСО АО "Авиакор").

Что поможет удержать молодежь в регионе?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:25 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Видно откуда ушки растут.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:23 Казанский "Унистрой" в 2017 г. начнет строить ЖК в районе ул. М. Горького

Надеюсь не высотки в духе Баранникова?

SM TV 08 декабря 2016 20:41 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Лучше бы в крупном поселке расположенном построили бы. Было бы правильно !

Kudeyr Babaikin 19 февраля 2016 20:17 Новостройка на ул. Советской Армии в Самаре оказалась в зоне опасного излучения от телебашни

Я так и не понял сколько этажей хотят снести?от5 до 14 или 5,14

Фото на сайте

Самарский перинатальный центр сдан на "пятерку"

Самарский перинатальный центр сдан на "пятерку"

Основатель компании “Кнауф” высоко оценил “Кошелев проект” и перспективы совместной работы

Основатель компании “Кнауф” высоко оценил “Кошелев проект” и перспективы совместной работы

С.И.Т.И. достойно зарекомендовал себя на строительном рынке региона

С.И.Т.И. достойно зарекомендовал себя на строительном рынке региона

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5