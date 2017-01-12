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Молодежная политика Общество

Самарскую молодежь приглашают рассказать о своем здоровом образе жизни

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодых жителей Самарской области приглашают принять участие в национальном молодежном проекте "Моя альтернатива" и рассказать о своем здоровом образе жизни.

Проект организован общественной организацией "Лига здоровья нации"

Цели конкурса — мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни, поспособствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь внимание к активному образу жизни и спорту посредством выявления и  распространения лучших форм молодежного досуга.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый — сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации - завершится 19 февраля 2017 года. Видеоролик участника должен рассказать о его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству.

Второй этап пройдет с 6 по 26 марта в формате открытого Интернет-голосования, по итогам которого будут определены 20 финалистов. Также три финалиста будут определены по решению конкурсной комиссии.

В ходе третьего этапа конкурса, который состоится 19–21 апреляв Гостином дворе в Москве, финалисты представят свои видеоролики на молодежном фестивале "Моя альтернатива". Пять победителей будут определены конкурсной комиссией, в которую войдут эксперты в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций, представители СМИ.

Принять участие в Конкурсе может любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет.
Победители Конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями:  
 I место (1 победитель) — 75 000 рублей,
 II место (2 победителя) — 50 000 рублей (каждому),
 III место (2 победителя) — 30 000 рублей (каждому).

Всероссийский Интернет-конкурс молодежного досуга "Моя альтернатива" является одним из мероприятий Национального молодёжного проекта "Моя альтернатива", направленным на выявление лучшего видеосюжета о проектах, инициативах и практиках различных форм молодёжного досуга, отвечающих принципам здорового образа жизни. В настоящее время организатором Интернет-конкурса является Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Океан сердец". При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией "Российский союз молодежи".

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 11:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 18:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 18:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 11:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 08:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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