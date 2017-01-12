Самарскую молодежь приглашают рассказать о своем здоровом образе жизни

Молодых жителей Самарской области приглашают принять участие в национальном молодежном проекте "Моя альтернатива" и рассказать о своем здоровом образе жизни.
Проект организован общественной организацией "Лига здоровья нации"
Цели конкурса — мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни, поспособствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь внимание к активному образу жизни и спорту посредством выявления и распространения лучших форм молодежного досуга.
Конкурс пройдет в три этапа. Первый — сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации - завершится 19 февраля 2017 года. Видеоролик участника должен рассказать о его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству.
Второй этап пройдет с 6 по 26 марта в формате открытого Интернет-голосования, по итогам которого будут определены 20 финалистов. Также три финалиста будут определены по решению конкурсной комиссии.
В ходе третьего этапа конкурса, который состоится 19–21 апреляв Гостином дворе в Москве, финалисты представят свои видеоролики на молодежном фестивале "Моя альтернатива". Пять победителей будут определены конкурсной комиссией, в которую войдут эксперты в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций, представители СМИ.
Принять участие в Конкурсе может любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет.
Победители Конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями:
I место (1 победитель) — 75 000 рублей,
II место (2 победителя) — 50 000 рублей (каждому),
III место (2 победителя) — 30 000 рублей (каждому).
Всероссийский Интернет-конкурс молодежного досуга "Моя альтернатива" является одним из мероприятий Национального молодёжного проекта "Моя альтернатива", направленным на выявление лучшего видеосюжета о проектах, инициативах и практиках различных форм молодёжного досуга, отвечающих принципам здорового образа жизни. В настоящее время организатором Интернет-конкурса является Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Океан сердец". При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией "Российский союз молодежи".