Проект "13 открытий" в Музее модерна в этом году посвящен женщинам

Проект "13 открытий", в котором каждый месяц в Музее модерна выставляют интересный и необычный предмет из фондов музея им. Алабина, продолжится в 2017 году. Теперь он будет объединен одной темой — "Женщина".

Модерн считается "женским стилем", в котором дама должна была быть подобна цветку — изящна, утонченна, всегда прекрасна. Как известно, женское всегда считалось чем-то скрытым, таинственным, завуалированным. Легко ли мужчине разгадать все загадки, которые таит в себе образ женщины? Из чего этот образ состоит?

Каждый месяц сотрудники Музея модерна будут искать ответы на эти вопросы, представляя женской образ с разных сторон — с точки зрения общества, искусства, семейной жизни.

Выставка "13 открытий" будет соседствовать с выставкой "Джентльмены предпочитают", где представлен мир мужских увлечений начала XX века. Но если мужчина представлен весь сразу, во всем великолепии своих привычек, то женщина будет каждый раз приоткрывать новую грань, никогда не открываясь полностью.

В фондах музея хранится множество атрибутов женского гардероба, которые помогут собрать воедино образ "прекрасной половины" человечества.

Билет на выставку стоит 20 рублей.