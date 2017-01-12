Корпорация "КОШЕЛЕВ" поднялась на 13 позиций в федеральном рейтинге застройщиков

Национальное объединение застройщиков жилья опубликовал рейтинг строительных компаний по итогам работы в 2016 году. Корпорация "КОШЕЛЕВ" поднялась на 13 позиций в федеральном рейтинге НОЗА и заняла 25-е место. Это лучший показатель в общероссийском списке среди девелоперов Самарской области.

"Что здесь можно выделить? Продолжают наращивать объемы текущего строительства некоторые региональные застройщики. Так, на один пункт продвинулась ГК ВКБ-Новостройки, г. Краснодар (5-е место), на 13 пунктов — Корпорация КОШЕЛЕВ, г. Самара (25-е место). Оба застройщика занимают лидирующие позиции и наращивают объемы сразу в двух регионах. ВКБ-Новостройки — в Краснодарском крае и Ростовской области, корпорация КОШЕЛЕВ — в Самарской и Калужской областях", — прокомментировал результаты рейтинга руководитель Аппарата НОЗА Кирилл Холопик.