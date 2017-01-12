Специалисты компании "Землеустроитель" ведут клиента до получения кадастрового паспорта

Народы древних цивилизаций при установке межевых знаков наносили на них тексты, славшие проклятья в адрес тех, кто осмелится передвинуть камень. Сегодня границы между участками выверяют землеустроители, а охраняет их закон. О том, как выбрать специалиста по землеустройству собственнику земли или недвижимости, мы беседуем с директором ООО "Землеустроитель" Людмилой Должевской.

- Землеустройство для многих - тема далекая. Тем более важно объяснить, на что, на ваш взгляд, надо обратить внимание собственнику при выборе компании для проведения землеустроительных работ.

- В первую очередь - на срок существования компании. Ведь чем он выше, тем больше гарантий, что это не фирма-однодневка. Рынок услуг по землеустройству в нашем регионе вполне устоялся, поэтому ценовой разбег невелик. Как правило, компании стремятся охватывать весь спектр услуг, для чего оформляют все необходимые документы, получают лицензии, обучают специалистов, аттестуют их. Так что срок существования компании - это показатель не только ее зрелости, но и деловой репутации.

- Каковы преимущества вашей компании?

- Одну и ту же услугу все оказывают по-разному: у каждого исполнителя есть свой почерк. Кто-то подходит к делу формально, а кто-то стремится создать комфорт для клиента. В нашем случае это начинается со звонка в офис. Мы подхватываем все звонки, в том числе с сайта. И если в этот момент офисный телефон не ответил, сообщение придет на мой сотовый, и я перезвоню. Ведь в процессе работы у клиентов возникает много вопросов, и мы всегда готовы на них ответить. Заключая договор, мы берем на себя моральное обязательство помочь клиенту в решении всех вопросов, которые могут возникнуть при оформлении документов, сопровождаем заявку - словом, идем до конца, до получения кадастрового паспорта. Там, где вопросы выходят за пределы наших компетенций, инструктируем клиента о порядке действий. Все семеро наших кадастровых инженеров работают по этому принципу.

Важный момент - сроки. У нас они кратчайшие - это принципиально. Ну и цена. Мы подходим к ее формированию гибко, с учетом возможностей клиента.