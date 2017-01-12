В Тольятти у пассажира такси изъяли 1300 г наркотика

В час ночи 11 января на посту ДПС в Комсомольском районе Тольятти остановили такси. Во время досмотра у сидевшего сзади пассажира него нашли шесть брикетов, упакованных в целлофановые пакеты.
Вещество из них отдали на экспертизу, которая установила, что это N-маетилэфедрон, причем масса его составила 1342,51 грамма.
Мужчину в итоге задержали. После получения результатов экспертизы было возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Задержанный 33-летний подозреваемый ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
Последние комментарии
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?