В Тольятти у пассажира такси изъяли 1300 г наркотика

В час ночи 11 января на посту ДПС в Комсомольском районе Тольятти остановили такси. Во время досмотра у сидевшего сзади пассажира него нашли шесть брикетов, упакованных в целлофановые пакеты.

Вещество из них отдали на экспертизу, которая установила, что это N-маетилэфедрон, причем масса его составила 1342,51 грамма.

Мужчину в итоге задержали. После получения результатов экспертизы было возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Задержанный 33-летний подозреваемый ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.