Тольяттинские полицейские потратят почти 2 млн рублей на марки

Управление МВД Тольятти ищет подрядчика, который обеспечит полицию почтовыми марками на 2017 год.
На эти цели правоохранители Автограда готовы потратить 1,99 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Речь идет о закупке "Поставка государственных знаков почтовой оплаты (почтовых марок, маркированных конвертов) для нужд У МВД России по г. Тольятти в 2017 году".
Контракт предусматривает поставку 6 тыс. марок номиналом 2,5 руб., 45 тыс. марок номиналом 5 руб., 9 тыс. штук марок номиналом 25 руб., 60 тыс. марок номиналом 1,5 руб., 39,8 тыс. конвертов, 25 тыс. марок номиналом 1 руб., 30 тыс. марок номиналом 10 руб. и 60 тыс. марок номиналом 2 рубля.
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