В Самаре прозвучит скандинавская инди-музыка

17 января в арт-баре "Мануфактура ГО" выступит Фроу Хансен, артист родом с Фарерских островов, и это обещает стать одним из самых неожиданных и приятных концертов месяца.

У себя дома, на островах, входящих в состав королевства Дания, Фроу Хансен состоялся как мультиинструменталист и певец еще в 2009-м, прорвавшись в местные хит-парады с песней "Nobody Goes To Hell For Having Loved". Позже музыкант перебрался в Копенгаген, где удачно объединился с группой ThePinkSlips и заработал с ними репутацию отличного "живого" коллектива. В 2012-м вышел второй альбом Хансена "The Mouse", заслуживший одобрение музыкальных критиков разных стран.

Теперь за плечами датского артиста уже три пластинки, последняя из них вышла совсем недавно. Именно ее Хансен везет презентовать в стране, где его не очень-то знают. Однако, по словам артиста, вовсе не избыток востребованности побудил его отправиться в тур.

"Россия всегда очаровывала меня — это огромная страна с богатой культурой. Я был в Санкт-Петербурге в 2013 году и с тех пор мечтал вернуться, — рассказал Волга Ньюс Фроуи Хансен. — Несколько моих знакомых и друзей-музыкантов с Фарерских островов, откуда я родом — Айвер, Гури Хансдоттир, Мариус Зиска — были в турах по России и всегда отзывались очень тепло об этом опыте. С нетерпением жду возвращения и хочу узнать, как люди в России будут принимать мою музыку, которая представляет собой смесь акустического инди-рока с элементами электроники".

Скупое описание Фроуи не вполне характеризует его музыку, в которой ощущается и нордическая прохлада, и не всегда типичные для наших широт влияния — в диапазоне от скандинавских баллад и песен из репертуара его легендарного отца Ганса Карла Хансена до Pink Floyd. Творчество Фроуи звучит чрезвычайно разнообразно, будучи исполненным группой. Но в Самаре программа будет более сдержанной, поскольку Хансен сыграет дуэтом.

"Выступать мы будем вдвоем (вместе со мной приедет замечательный музыкант Баштал Агустинуссен, который уже два раза до этого был в России), но мы подготовили такую музыкальную программу, которая не будет звучать однообразно и скучно, — обещает Фроуи. — Вы услышите лучшие песни из трех моих альбомов и несколько каверов на мои любимые песни. Готовим и сюрприз — хотим спеть одну очень известную русскую песню, текст которой для нас специально перевели на фарерский язык".

Стоит отметить, что в основном Фроуи поет на более распространенном английском, и это помогает ему быстро завоевывать самую широкую аудиторию. В Самаре цена билета на его концерт в предпродаже составляет 400 руб. Учитывая небольшую вместимость "Мануфактуры ГО", желающим стоит поторопиться.