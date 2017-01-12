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Федеральная власть Власть и политика

Гособвинитель по делу об убийстве Дергилева стала судьей в Промышленном райсуде

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области указом президента от 15 декабря назначены несколько новых судей.

В частности, штат Промышленного районного суда Самары пополнили Елена Фирсова и Надежда Исмаилова.

Последняя знаменита тем, что поддерживала в последнее время гособвинение по ряду громких дел: в частности, об убийстве директора "Горилки" Олега Дергилева, ликвидации тольяттинского бизнесмена Михаила Садчикова и банде Потапова. Все эти дела закончились обвинительными приговорами.

Надежда Исмаилова уже приступила к работе и 12 января огласила приговор по делу о хранении наркотиков.

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