Гособвинитель по делу об убийстве Дергилева стала судьей в Промышленном райсуде

В Самарской области указом президента от 15 декабря назначены несколько новых судей.

В частности, штат Промышленного районного суда Самары пополнили Елена Фирсова и Надежда Исмаилова.

Последняя знаменита тем, что поддерживала в последнее время гособвинение по ряду громких дел: в частности, об убийстве директора "Горилки" Олега Дергилева, ликвидации тольяттинского бизнесмена Михаила Садчикова и банде Потапова. Все эти дела закончились обвинительными приговорами.

Надежда Исмаилова уже приступила к работе и 12 января огласила приговор по делу о хранении наркотиков.