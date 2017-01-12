Гособвинитель по делу об убийстве Дергилева стала судьей в Промышленном райсуде

В Самарской области указом президента от 15 декабря назначены несколько новых судей.
В частности, штат Промышленного районного суда Самары пополнили Елена Фирсова и Надежда Исмаилова.
Последняя знаменита тем, что поддерживала в последнее время гособвинение по ряду громких дел: в частности, об убийстве директора "Горилки" Олега Дергилева, ликвидации тольяттинского бизнесмена Михаила Садчикова и банде Потапова. Все эти дела закончились обвинительными приговорами.
Надежда Исмаилова уже приступила к работе и 12 января огласила приговор по делу о хранении наркотиков.
Последние комментарии
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?
Сильная кандидатура.