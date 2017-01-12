Жителя Шенталы подозревают в ограблении пожилой матери

В Шентале двух мужчин подозревают в ограблении пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, на ул. Чапаева у 76-летней хозяйки частного дома, применив силу, отобрали деньги ее 48-летний сын и его 30-летний знакомый.
Оба мужчины не работают и ранее были судимы за кражи.
По статье "Грабеж, совершенный группой лиц с применением физического насилия" возбуждено уголовное дело.
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Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону