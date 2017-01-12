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Преступления Происшествия

Жителя Шенталы подозревают в ограблении пожилой матери

ШЕНТАЛА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шентале двух мужчин подозревают в ограблении пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, на ул. Чапаева у 76-летней хозяйки частного дома, применив силу, отобрали деньги ее 48-летний сын и его 30-летний знакомый.

Оба мужчины не работают и ранее были судимы за кражи.

По статье "Грабеж, совершенный группой лиц с применением физического насилия" возбуждено уголовное дело.

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Наталья Николаевна 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике

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Greg Ilch 21 декабря 2016 11:48 Версия: начальника полиции Отрадного пытались убить из-за шапки

Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону

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