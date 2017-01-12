Жителя Шенталы подозревают в ограблении пожилой матери

В Шентале двух мужчин подозревают в ограблении пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, на ул. Чапаева у 76-летней хозяйки частного дома, применив силу, отобрали деньги ее 48-летний сын и его 30-летний знакомый.

Оба мужчины не работают и ранее были судимы за кражи.

По статье "Грабеж, совершенный группой лиц с применением физического насилия" возбуждено уголовное дело.