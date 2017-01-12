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Николай Меркушкин и митрополит Сергий открыли детский епархиальный центр в Зубчаниновке

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 января, губернатор Николай Меркушкин и митрополит Самарский и Сызранский Сергий приняли участие в торжественной церемонии открытия филиала некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр "Дружина" (НФ "ДЕОЦ") при храме во имя св. великомученика Дмитрия Солунского в пос. Зубчаниновка Кировского района Самары.

Николай Меркушкин и митрополит Сергий открыли детский епархиальный центр в Зубчаниновке Николай Меркушкин и митрополит Сергий открыли детский епархиальный центр в Зубчаниновке
Фото: Владимир Котмишев

Гостями мероприятия стали председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, вице-губернатор Александр Фетисов, министр культуры регионального правительства Сергей Филиппов.

Православный приход в Зубчаниновке был открыт в 2015 году и по инициативе епархии при содействии Николая Меркушкина было принято решение о создании здесь детского центра. Сейчас в центре уже работает целый ряд кружков для детей и подростков из близлежащих домов.

"Наши воспитанники могут получать здесь не только духовное образование, но и музыкальное, культурное", - рассказал гостям секретарь епархиального управления Самарской и Сызранской епархии, священник отец Андрей (Зубов).

Действительно, набору кружков могут позавидовать дети из центральных районов города. К примеру, особой популярностью у детворы пользуется мультипликационная студия. "Дети сами придумывают сюжеты, рисуют, монтируют и озвучивают мультфильмы", - рассказал губернатору во время небольшой экскурсии по центру директор НФ "ДЕОЦ", протоиерей Вадим Подолько.

Открытие детского центра стало настоящим событием для небольшого поселка на окраине Самары, в храм местные жители приходили целыми семьями.

"Сегодня здесь собралось много людей, и для этого есть все основания. Буквально из руин мы совместными усилителями с епархией восстановили это здание, и сегодня здесь созданы прекрасные условия", - в своем приветственном слове сказал Николай Меркушкин.

Он добавил, что только в прошлом году из резервного фонда губернатора на эти цели было выделено дополнительные 17 млн рублей.

Работа действительно была проделана огромная, к 2014 году здание бывшего кулинарного училища фактически начало разрушаться. Было решено передать его епархии, и за короткий срок удалось его привести в порядок.

"В нашей стране всегда были особые традиции в образовании, а Россия во все времена занимала лидирующие позиции в мире в сфере культуры и нравственного воспитания. Сегодня наша страна, Русская православная церковь остаются одними из главных оплотов сохранения духовности в мире", - подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона заметил, что подобного рода центры работают над воспитанием молодого поколения с крепкими духовными основами, которые могут выбрать свой правильный жизненный путь.

Особо отметил губернатор и тот факт, что в детском епархиальном центре ведется активная патриотическая работа. "Сегодня это исключительно важно для всей нашей страны", - уверен Николай Меркушкин.

Руководитель области сообщил, что в этой работе Самарская и Сызранская епархия - один из лидеров в стране. "За 12 лет через детские епархиальные центры (а их сейчас в Самарской области 70) прошли более 30 тыс. детей. В настоящее время в центрах обучается порядка 18 тыс. детей и подростков. В основном эти центры созданы в районах, где нет крупных школ, нет мест для занятий досугом у подрастающего поколения", - заметил губернатор.

Николай Меркушкин напомнил всем собравшимся, что одним из майских указов президента Владимира Путина стал указ о необходимости совершенствования внешкольного образования в России. "Все прекрасно понимают, что внешкольная работа позволяет детям приобретать дополнительные навыки", - замечает Николай Меркушкин.

В заключение губернатор сказал слова благодарности митрополиту Сергию за проделанную работу, заверив, что региональные власти всегда будут оказывать таким центрам поддержку.

Отметим, что с 2008 года в целях возмещения затрат в связи с предоставлением образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам ДЕОЦ ежегодно получает субсидии из областного бюджета по линии регионального министерства образования и науки. В прошлом году субсидия составила почти 78 млн рублей.

"Мы все прекрасно понимаем, что делаем общее дело. Воспитывая детей, мы вкладываем в будущее России, сохраняя детей, мы сохраняем государство. Важно понять, что для России вера православная - это больше чем вера, это наше с вами бытие. Церковь - это не идеология, это не система ценностей, это наше национальное самосознание, это наша история и культура. Мы должны это понимать и беречь", - сказал в ответном слове митрополит Сергий и выразил Николаю Меркушкину благодарность за содействие при создании этого центра.

После завершения официальной части всех гостей ждал праздничный концерт, организованный силами воспитанников самарских кадетских корпусов и детских епархиальных центров, студентов Самарской духовной семинарии.

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по чаще приезжайте Жорес

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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