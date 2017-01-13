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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Необходимо создать прочную основу для дальнейшего развития и процветания региона"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 января, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии.

Николай Меркушкин поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии Николай Меркушкин поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии
Фото: Архив «ВН»

"Сегодня мы уже в третий раз отмечаем важный региональный праздник - День Самарской губернии, - говорится в поздравлении. - Празднование этой даты - замечательный повод еще раз осмыслить основные вехи исторического пути региона, вспомнить о наиболее выдающихся достижениях и заслугах людей, своим трудом и преданным служением Отечеству прославивших Самарскую землю".

Глава региона подчеркнул, что наша губерния во многом уникальна. "Это и кузница, и житница, и здравница России, - сказал руководитель области. - Расположенная в самом сердце страны, на берегах красавицы-Волги, она славится неповторимой красотой Жигулевских гор и, конечно, людьми - открытыми, гостеприимными, трудолюбивыми, щедрыми душой. Веками здесь в мире и согласии проживают представители более чем 150 национальностей".

Николай Меркушкин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей СССР: в областном центре были размещены правительство, дипломатические представительства, Большой театр, на полную мощность работали эвакуированные предприятия, обеспечивавшие фронт всем необходимым.

"В знак признания огромного трудового вклада жителей города в Великую Победу, их героизма на фронтах Великой Отечественной войны президент России Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу о присвоении Самаре почетного звания "Город трудовой и боевой славы", - отметил губернатор.

По его словам, сегодня Самарская область - регион с развитой промышленностью, значительным сельскохозяйственным потенциалом. "Визитная карточка губернии - аэрокосмическая, автомобильная и нефтехимическая отрасли промышленности. Высокий уровень инвестиционной привлекательности, мощная научно-образовательная база открывают перед нашим регионом новые перспективы, - сообщил руководитель области. - Наша задача - приумножить достижения наших предшественников, создать прочную основу для дальнейшего развития и процветания региона".

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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