Николай Меркушкин: "Необходимо создать прочную основу для дальнейшего развития и процветания региона"

В пятницу, 13 января, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии.

"Сегодня мы уже в третий раз отмечаем важный региональный праздник - День Самарской губернии, - говорится в поздравлении. - Празднование этой даты - замечательный повод еще раз осмыслить основные вехи исторического пути региона, вспомнить о наиболее выдающихся достижениях и заслугах людей, своим трудом и преданным служением Отечеству прославивших Самарскую землю".

Глава региона подчеркнул, что наша губерния во многом уникальна. "Это и кузница, и житница, и здравница России, - сказал руководитель области. - Расположенная в самом сердце страны, на берегах красавицы-Волги, она славится неповторимой красотой Жигулевских гор и, конечно, людьми - открытыми, гостеприимными, трудолюбивыми, щедрыми душой. Веками здесь в мире и согласии проживают представители более чем 150 национальностей".

Николай Меркушкин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей СССР: в областном центре были размещены правительство, дипломатические представительства, Большой театр, на полную мощность работали эвакуированные предприятия, обеспечивавшие фронт всем необходимым.

"В знак признания огромного трудового вклада жителей города в Великую Победу, их героизма на фронтах Великой Отечественной войны президент России Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу о присвоении Самаре почетного звания "Город трудовой и боевой славы", - отметил губернатор.

По его словам, сегодня Самарская область - регион с развитой промышленностью, значительным сельскохозяйственным потенциалом. "Визитная карточка губернии - аэрокосмическая, автомобильная и нефтехимическая отрасли промышленности. Высокий уровень инвестиционной привлекательности, мощная научно-образовательная база открывают перед нашим регионом новые перспективы, - сообщил руководитель области. - Наша задача - приумножить достижения наших предшественников, создать прочную основу для дальнейшего развития и процветания региона".