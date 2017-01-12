Врача кинельской призывной комиссии подозревают в получении взятки

В Кинеле возбуждено уголовное дело в отношении врача — члена призывной комиссии, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 48-летний врач-терапевт 12 декабря 2016 г. в кабинете Военного комиссариата Кинеля и Кинельского района получил взятку 50 тыс. руб. за постановку фиктивного диагноза человеку, чтобы он мог получить военный билет по состоянию здоровья и не служить.