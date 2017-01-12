Врача кинельской призывной комиссии подозревают в получении взятки

В Кинеле возбуждено уголовное дело в отношении врача — члена призывной комиссии, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, 48-летний врач-терапевт 12 декабря 2016 г. в кабинете Военного комиссариата Кинеля и Кинельского района получил взятку 50 тыс. руб. за постановку фиктивного диагноза человеку, чтобы он мог получить военный билет по состоянию здоровья и не служить.
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Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону