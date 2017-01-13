Губернатор: "СМИ играют важную роль в общественно-политической и культурной жизни"

В пятницу, 13 января, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником - Днем российской печати.
Глава региона подчеркнул, что губернские СМИ играют важную роль в деле информационного обеспечения жителей Самарской области, в общественно-политической и культурной жизни региона, способствуют решению социально-экономических задач, стоящих перед региональным правительством.
"Ваша работа помогает поднимать наиболее острые, злободневные проблемы, мешающие нашему движению вперед. Вместе с тем, на вас лежит огромная ответственность. Ведь "четвертая власть" не только участвует в формировании общественного мнения - она призвана поддерживать атмосферу единства и сплоченности в обществе, задавать нравственные ориентиры", - обратился к работникам СМИ губернатор.
Он выразил уверенность, что в сегодняшней непростой экономической и внешнеполитической ситуации исключительно важно опираться на то позитивное, что достигнуто общими усилиями, на тот огромный созидательный потенциал, которым обладает наш регион.
"Убежден, что такой взвешенный подход, активная гражданская позиция и высокое мастерство сотрудников региональной печати и в дальнейшем будут способствовать успешному развитию губернии", - заявил Николай Меркушкин.
Руководитель области поблагодарил работников СМИ за профессионализм, верность своему призванию и самоотверженный труд на благо Самарского края, на благо России.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.