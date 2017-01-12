Объем продаж Datsun в 2016 году снизился на 41%

По итогам 2016 г. реализовано 18,8 тыс. автомобилей марки Datsun, которые производят на мощностях АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба Nissan Group в России.
Данный показатель на 41,35% меньше, чем в прошлом году (32 тыс. штук).
В феврале 2016 г. Datsun начал продажи моделей on-DO и Datsun mi-DO в Республике Беларусь. Это третий рынок СНГ для бренда Datsun наряду с Россией и Казахстаном. В июле бренд вышел на рынок Ливана.
В ноябре 2016 г. стартовало производство седана Datsun on-DO с автоматической коробкой передач. Автоматическая трансмиссия представлена фирмой JATCO, она используется и на хетчбеке Datsun mi-DO, а также на некоторых моделях Nissan.
В рамках государственной программы обновления автопарка было продано более 6,2 тыс. автомобилей Datsun в трейд-ин и еще 2,6 тыс. — по утилизации.
Всего с момента запуска в России было продано более 60 тыс. автомобилей Datsun.
"Мы видим, что в конце 2016 года рынок постепенно настроился на стабилизацию, и это, без сомнения, очень позитивный тренд. Уже в начале 2017 года мы начинаем продажи седана Datsun on-DO c автоматической коробкой передач, а позднее планируем расширение линейки двигателей для наших моделей и другие важные для наших покупателей изменения", — отметил директор Datsun в России Дмитрий Бусуркин.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.