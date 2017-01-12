Объем продаж Datsun в 2016 году снизился на 41%

По итогам 2016 г. реализовано 18,8 тыс. автомобилей марки Datsun, которые производят на мощностях АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба Nissan Group в России.

Данный показатель на 41,35% меньше, чем в прошлом году (32 тыс. штук).

В феврале 2016 г. Datsun начал продажи моделей on-DO и Datsun mi-DO в Республике Беларусь. Это третий рынок СНГ для бренда Datsun наряду с Россией и Казахстаном. В июле бренд вышел на рынок Ливана.

В ноябре 2016 г. стартовало производство седана Datsun on-DO с автоматической коробкой передач. Автоматическая трансмиссия представлена фирмой JATCO, она используется и на хетчбеке Datsun mi-DO, а также на некоторых моделях Nissan.

В рамках государственной программы обновления автопарка было продано более 6,2 тыс. автомобилей Datsun в трейд-ин и еще 2,6 тыс. — по утилизации.

Всего с момента запуска в России было продано более 60 тыс. автомобилей Datsun.

"Мы видим, что в конце 2016 года рынок постепенно настроился на стабилизацию, и это, без сомнения, очень позитивный тренд. Уже в начале 2017 года мы начинаем продажи седана Datsun on-DO c автоматической коробкой передач, а позднее планируем расширение линейки двигателей для наших моделей и другие важные для наших покупателей изменения", — отметил директор Datsun в России Дмитрий Бусуркин.