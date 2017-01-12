В Самарской области в ближайшие дни ожидается небольшой снег и изморозь

По сведению Гидрометцентра России, вторая декада января по температурному режиму ожидается на 5 градусов выше средних многолетних значений.
В пятницу, 13 января, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой снег, слабый туман, слабая изморозь. Ночью температура воздуха составит -10 ... -15 °C, при прояснениях до -20 °C. Днем -7 ... -12 °C. Ветер южный 7-12 м/с. На дорогах гололедица.
В субботу, 14 января, местами также пройдет небольшой снег, изморозь. В ночные часы похолодает от -7 до -12 °C, при прояснениях -13-18 °C. Днем -4 ... -9 °C. Ветер южный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.
В воскресенье, 15 января, ожидаются аналогичные погодные условия.
Последние комментарии
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"
Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.