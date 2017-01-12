В Самарской области в ближайшие дни ожидается небольшой снег и изморозь

По сведению Гидрометцентра России, вторая декада января по температурному режиму ожидается на 5 градусов выше средних многолетних значений.

В пятницу, 13 января, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой снег, слабый туман, слабая изморозь. Ночью температура воздуха составит -10 ... -15 °C, при прояснениях до -20 °C. Днем -7 ... -12 °C. Ветер южный 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

В субботу, 14 января, местами также пройдет небольшой снег, изморозь. В ночные часы похолодает от -7 до -12 °C, при прояснениях -13-18 °C. Днем -4 ... -9 °C. Ветер южный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 15 января, ожидаются аналогичные погодные условия.