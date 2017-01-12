ХК ЦСК ВВС подписал защитника и расстался с тремя игроками

В четверг, 12 января, ХК ЦСК ВВС объявил об очередных изменениях в составе.

Заявку ЦСК ВВС пополнил защитник Артем Шилин №89, (05.01.1995), рост 185, вес 85. Предыдущий клуб "Кристалл-Юниор" (Саратов). Также по обоюдному согласию "летчики" расстались с тремя игроками: Романом Аксеновым, Даниилом Орехиным и Артемом Трухачевым, сообщает официальный сайт клуба.