ХК ЦСК ВВС подписал защитника и расстался с тремя игроками

В четверг, 12 января, ХК ЦСК ВВС объявил об очередных изменениях в составе.
Заявку ЦСК ВВС пополнил защитник Артем Шилин №89, (05.01.1995), рост 185, вес 85. Предыдущий клуб "Кристалл-Юниор" (Саратов).
Также по обоюдному согласию "летчики" расстались с тремя игроками: Романом Аксеновым, Даниилом Орехиным и Артемом Трухачевым, сообщает официальный сайт клуба.
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