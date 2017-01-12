Губернатор рассмотрит возможность поддержки завершения строительства Софийского собора

В четверг, 12 января, губернатор Николай Меркушкин и митрополит Самарский и Сызранский Сергий ознакомились с ходом строительства храма в честь Святой Софии Премудрости Божией, расположенного на пересечении улиц Лесной и Соколова в Самаре.
Фундамент храма в честь Святой Софии был заложен в 2005 году. Планировалось, что монументальное здание будет возведено за два-три года, но строительство несколько раз приостанавливалось, а в последние годы велось исключительно за счет пожертвований прихожан. Интенсивные работы в храме начались лишь год назад, когда по настоянию Самарской епархии к строительству подключилось ООО "Самараметроспецстрой".
Об истории строительства Софийского собора и особенностях его архитектуры главе региона рассказали секретарь Самарской епархии отец Андрей и генеральный директор подрядной организации Юрий Софронов.
Николаю Меркушкину пояснили, что высота храма составит 65 м, а здание украсят четыре винтовые лестницы, по которым можно будет подняться на смотровую площадку и звонницу.
"Смотровая площадка будет находиться на уровне 46 м, и любой желающий сможет посмотреть на город с этой высоты", - уточнил отец Андрей и заверил, что Софийский храм после окончания строительства станет красивым и логичным завершением набережной у Ладьи.
Губернатор осмотрел представительский зал, предназначенный для проведения епархиальных мероприятий и обучения ребят из кадетского образовательного центра, и будущий зал для богослужений. В каждом помещении глава региона интересовался, какие материалы используются для отделки. Юрий Софронов заверил, что для внешней и внутренней отделки используются современные материалы.
После знакомства с храмом подрядчики поделились с губернатором своими проблемами, главная из которых - финансовая. Они назвали суммы, необходимые для завершения работ по внешней отделке храма. "Мы можем увеличить темпы строительства, но это зависит от возможностей. Тем не менее к осени 2018 года мы готовы сделать чистовую отделку", - сказал Юрий Софронов.
В завершение беседы губернатор заявил, что темпы работ по достройке объекта необходимо увеличить. Николаю Меркушкину в ближайшее время представят все необходимые документы по строительству, а также эскизы храма в честь Святой Софии Премудрости Божией.
Что касается поддержки работ по завершению строительства Софийского собора, то, по словам главы региона, этот вопрос будет рассмотрен после внимательного изучения представленных документов.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.