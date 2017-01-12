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Губернатор Власть и политика

Губернатор рассмотрит возможность поддержки завершения строительства Софийского собора

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 января, губернатор Николай Меркушкин и митрополит Самарский и Сызранский Сергий ознакомились с ходом строительства храма в честь Святой Софии Премудрости Божией, расположенного на пересечении улиц Лесной и Соколова в Самаре.

Губернатор рассмотрит возможность поддержки завершения строительства Софийского собора Губернатор рассмотрит возможность поддержки завершения строительства Софийского собора
Фото: Андрей Савельев

Фундамент храма в честь Святой Софии был заложен в 2005 году. Планировалось, что монументальное здание будет возведено за два-три года, но строительство несколько раз приостанавливалось, а в последние годы велось исключительно за счет пожертвований прихожан. Интенсивные работы в храме начались лишь год назад, когда по настоянию Самарской епархии к строительству подключилось ООО "Самараметроспецстрой".

Об истории строительства Софийского собора и особенностях его архитектуры главе региона рассказали секретарь Самарской епархии отец Андрей и генеральный директор подрядной организации Юрий Софронов.

Николаю Меркушкину пояснили, что высота храма составит 65 м, а здание украсят четыре винтовые лестницы, по которым можно будет подняться на смотровую площадку и звонницу.

"Смотровая площадка будет находиться на уровне 46 м, и любой желающий сможет посмотреть на город с этой высоты", - уточнил отец Андрей и заверил, что Софийский храм после окончания строительства станет красивым и логичным завершением набережной у Ладьи.

Губернатор осмотрел представительский зал, предназначенный для проведения епархиальных мероприятий и обучения ребят из кадетского образовательного центра, и будущий зал для богослужений. В каждом помещении глава региона интересовался, какие материалы используются для отделки. Юрий Софронов заверил, что для внешней и внутренней отделки используются современные материалы.

После знакомства с храмом подрядчики поделились с губернатором своими проблемами, главная из которых - финансовая. Они назвали суммы, необходимые для завершения работ по внешней отделке храма. "Мы можем увеличить темпы строительства, но это зависит от возможностей. Тем не менее к осени 2018 года мы готовы сделать чистовую отделку", - сказал Юрий Софронов.

В завершение беседы губернатор заявил, что темпы работ по достройке объекта необходимо увеличить. Николаю Меркушкину в ближайшее время представят все необходимые документы по строительству, а также эскизы храма в честь Святой Софии Премудрости Божией.

Что касается поддержки работ по завершению строительства Софийского собора, то, по словам главы региона, этот вопрос будет рассмотрен после внимательного изучения представленных документов.

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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