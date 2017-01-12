Николай Меркушкин: "Наша задача - поднять уровень подготовки в школах"

В четверг, 12 января, губернатор Николай Меркушкин принял участие в семинаре для руководителей образовательных учреждений Кировского района областного центра.

Семинар прошел в новом детском епархиальном центре в поселке Зубчаниновка, открытие которого состоялось сегодня, и был посвящен патриотическому воспитанию молодежи. Но затем он перерос заявленную тему, и в ходе двухчасовой работы Николай Меркушкин и педагоги Кировского района обсудили самые актуальные проблемы образования региона в целом.



"Наша задача - поднять уровень подготовки в школах, мы должны сдать все, чтобы построить Центр для одаренных детей, наукоград "Гагарин-центр", - подчеркнул в начале встречи губернатор.

Он также добавил, что Самарская область обладает огромным промышленным потенциалом. В качестве примера он привел ПАО "АвтоВАЗ", нефтяной и аэрокосмический кластеры губернии.

"Экономике региона есть на что опереться, но со временем классических направлений промышленности для создания конкурентоспособности будет уже не хватать, - предупредил глава региона. - В этой связи необходимо развивать новые направления деятельности, а для этого нужны грамотные и подготовленные специалисты".

Николай Меркушкин уверен - от того, каким будет современный самарский школьник, зависит будущее всего региона. "Нам необходимо во всех школах внедрять самые современные мировые стандарты. Конкурировать приходится уже не с соседями, а со всем миром. Выдержать эту конкуренцию мы сможем только в том случае, если школьник будет грамотным", - уверен глава региона.

Губернатор добавил, что в самарской системе среднего образования нужно уделять больше внимания работе с одаренными детьми и сделать упор на математику и физику. Кроме того, глава региона считает, что урокам труда нужно вернуть то место, которое они занимали в советской школе. Не менее важна, по мнению главы региона, и государственная поддержка учителей, внедряющих инновационные разработки.

Николай Меркушкин считает, что подрастающее поколение нужно вовлекать не только в учебу, но и во все процессы, происходящие в обществе. "Необходимо привлекать их к благоустройству. У школьников должно появиться желание пойти и убрать пришкольную территорию. При этом важно, чтобы это была их личная инициатива", - заметил глава региона. По мнению губернатора, в этом молодым людям должны помочь педагоги.

В завершение встречи глава региона напомнил педагогам о том, что в их руках - будущее страны. "Жизнь впереди сложная, и наша конкурентоспособность будет зависеть от того, какого ученика мы выпускаем. Мы должны это понимать", - резюмировал глава региона.