Николай Меркушкин: "Наша задача - поднять уровень подготовки в школах"

В четверг, 12 января, губернатор Николай Меркушкин принял участие в семинаре для руководителей образовательных учреждений Кировского района областного центра.
Семинар прошел в новом детском епархиальном центре в поселке Зубчаниновка, открытие которого состоялось сегодня, и был посвящен патриотическому воспитанию молодежи. Но затем он перерос заявленную тему, и в ходе двухчасовой работы Николай Меркушкин и педагоги Кировского района обсудили самые актуальные проблемы образования региона в целом.
"Наша задача - поднять уровень подготовки в школах, мы должны сдать все, чтобы построить Центр для одаренных детей, наукоград "Гагарин-центр", - подчеркнул в начале встречи губернатор.
Он также добавил, что Самарская область обладает огромным промышленным потенциалом. В качестве примера он привел ПАО "АвтоВАЗ", нефтяной и аэрокосмический кластеры губернии.
"Экономике региона есть на что опереться, но со временем классических направлений промышленности для создания конкурентоспособности будет уже не хватать, - предупредил глава региона. - В этой связи необходимо развивать новые направления деятельности, а для этого нужны грамотные и подготовленные специалисты".
Николай Меркушкин уверен - от того, каким будет современный самарский школьник, зависит будущее всего региона. "Нам необходимо во всех школах внедрять самые современные мировые стандарты. Конкурировать приходится уже не с соседями, а со всем миром. Выдержать эту конкуренцию мы сможем только в том случае, если школьник будет грамотным", - уверен глава региона.
Губернатор добавил, что в самарской системе среднего образования нужно уделять больше внимания работе с одаренными детьми и сделать упор на математику и физику. Кроме того, глава региона считает, что урокам труда нужно вернуть то место, которое они занимали в советской школе. Не менее важна, по мнению главы региона, и государственная поддержка учителей, внедряющих инновационные разработки.
Николай Меркушкин считает, что подрастающее поколение нужно вовлекать не только в учебу, но и во все процессы, происходящие в обществе. "Необходимо привлекать их к благоустройству. У школьников должно появиться желание пойти и убрать пришкольную территорию. При этом важно, чтобы это была их личная инициатива", - заметил глава региона. По мнению губернатора, в этом молодым людям должны помочь педагоги.
В завершение встречи глава региона напомнил педагогам о том, что в их руках - будущее страны. "Жизнь впереди сложная, и наша конкурентоспособность будет зависеть от того, какого ученика мы выпускаем. Мы должны это понимать", - резюмировал глава региона.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.