Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова попали в посев на Australian Open, который пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне, сообщает championat.com.

Дарья Получила 23-й номер посева, Анастасия - 24-й. Всего в посев попали пять россиянок.