Анастасия Павлюченкова и Тимеа Бабош стали победительницами парного турнира в Сиднее

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и Тимеа Бабош одержали победу в парном разряде на турнире в Сиднее, сообщает sport-express.ru.

В финале представительницы России и Венгрии обыграли Саню Мирзу (Индия) и Барбору Стрыцову (Чехия) - 6:4, 6:4.

Призовой фонд турнира - $710,9 тысячи.