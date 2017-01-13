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Преступления Происшествия

Жительницу Тольятти обвиняют в убийстве экс-супруга во время пьяной ссоры

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 января, в Тольятти предъявлено обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ 49-летней жительнице Комсомольского района Ларисе Р., сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя Центрального межрайонного отдела по г. Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

Как пояснила Наталья Ангипова, до недавнего времени Лариса проживала в квартире на ул. Ярославской вместе со своим бывшим супругом Юрием, с которым развелась еще в 1995 г., и 25-летним сыном.

По предварительным данным, женщина состояла на учете в полиции как семейный дебошир и как лицо, склонное к употреблению спиртных напитков.

В 2012 г. Лариса предстала перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью своему бывшему мужу. По версии следствия, она ударила экс-супруга ножом в живот. Но когда уголовное дело дошло до суда, потерпевший заявил ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон, так как якобы он сам во время конфликта случайно напоролся на нож, который находился в руке его супруги.

Его ходатайство поддержала и обвиняемая. Она подтвердила, что во время кухонной ссоры мужчина подошел к ней в момент, когда она резала ножом продукты. Она резко повернулась, и экс-супруг сам наткнулся на нож. Учитывая позиции сторон, суд прекратил тогда дело на основании статьи 25 УПК РФ, то есть за примирением сторон.

По словам Натальи Ангиповой, после криминальной истории бывшие супруги продолжали жить в одной квартире и нередко вместе употребляли спиртное. И как установило следствие, днем 4 января Лариса и Юрий употребляли дома содержимое так называемых "фанфуриков".

К десяти часам вечера они поссорились. Как рассказала потом следователям Лариса, бывший муж начал обзывать ее, ругал и влепил ей пощечину. В тот момент женщина курила. После удара она отшатнулась, схватила со стола нож и махнула им в сторону Юрия. В тот момент она даже не поняла, ранила его или нет. А мужчина сразу пошел в свою комнату.

Лариса тогда забросила нож за холодильник, докурила сигарету, потом зашла в комнату мужа и обнаружила его на полу без признаков жизни.

Как рассказала Наталья Ангипова, в тот день сын экс-супругов был у бабушки и вернулся домой в момент, когда родители ругались. Электричество в их жилище было отключено за неуплату, и юноша ушел из квартиры, а когда вернулся, вызвал для отца "скорую". Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, которая, как потом установят эксперты, наступила в результате проникающего колото-резаного ранения в живот.

По словам Натальи Ангиповой, 5 января в отношении Ларисы было возбуждено уголовное дело за убийство. На следующий день по ходатайству следствия она была арестована судом на два месяца. А 12 января ей предъявили обвинение в убийстве. Сейчас следствие продолжается. Обвиняемой грозит срок до 15 лет лишения свободы.

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