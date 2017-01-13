Врачи "скорой помощи" Самары спасали женщину, упавшую с четвертого этажа

В четверг, 12 января, около 10 часов утра, по предварительным данным, из окна четвертого этажа дома на ул. Партизанской упала женщина в возрасте около 30 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

При падении пострадавшая получила тяжелые травмы, и для нее была вызвана "скорая". Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали женщине необходимую помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.