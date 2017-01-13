Излом рельса стал причиной задержки поездов под Самарой

В пятницу, 13 января, около 4 часов утра на 1267 км Куйбышевской железной дороги (Похвистнево - Бугуруслан, перегон) произошел излом рельса, сообщает samru.ru.

Как пояснила порталу заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дарья Калиничева, трещина составила 1,5 см, ее обнаружили датчики после прохождения товарного поезда. Поврежденный участок пришлось менять. До того его меняли в 2009 году.

Из-за ведения аварийных работ произошла задержка шести товарных поездов на полтора часа. Транспортная прокуратура проводит проверку. Возможной причиной излома могли стать дефекты при изготовлении рельса или усталость металла.