Излом рельса стал причиной задержки поездов под Самарой

В пятницу, 13 января, около 4 часов утра на 1267 км Куйбышевской железной дороги (Похвистнево - Бугуруслан, перегон) произошел излом рельса, сообщает samru.ru.
Как пояснила порталу заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дарья Калиничева, трещина составила 1,5 см, ее обнаружили датчики после прохождения товарного поезда. Поврежденный участок пришлось менять. До того его меняли в 2009 году.
Из-за ведения аварийных работ произошла задержка шести товарных поездов на полтора часа. Транспортная прокуратура проводит проверку. Возможной причиной излома могли стать дефекты при изготовлении рельса или усталость металла.
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Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?