Владельца животноводческого комплекса приговорили к условному сроку за организацию нелегальной миграции

Вступил в силу приговор Новокуйбышевского городского суда, вынесенный 34-летнему владельцу животноводческого комплекса Антони Усояну, признанному виновным в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
По данным ФСБ, в сентябре 2016 г. правоохранители получили информацию о том, что житель региона Усоян организовал пребывание нелегалов.
"Установлено, что Усоян, зная, что иностранцы находятся на территории РФ незаконно и уклоняются от выезда за ее пределы, обеспечил незаконное проживание и работу этих граждан в принадлежащем ему животноводческом комплексе", - сообщают в ведомстве.
В пресс-службе ведомства также уточнили, что 16 сентября результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Усояна направили в ОМВД России по Новокуйбышевску. 4 октября на основании их было возбуждено уголовное дело.
А 26 декабря Новокуйбышевский городской суд признал Усояна виновным и назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
"Приговор вступил в силу", - подчеркнули в УФСБ по Самарской области.
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Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.