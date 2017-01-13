Владельца животноводческого комплекса приговорили к условному сроку за организацию нелегальной миграции

Вступил в силу приговор Новокуйбышевского городского суда, вынесенный 34-летнему владельцу животноводческого комплекса Антони Усояну, признанному виновным в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным ФСБ, в сентябре 2016 г. правоохранители получили информацию о том, что житель региона Усоян организовал пребывание нелегалов.

"Установлено, что Усоян, зная, что иностранцы находятся на территории РФ незаконно и уклоняются от выезда за ее пределы, обеспечил незаконное проживание и работу этих граждан в принадлежащем ему животноводческом комплексе", - сообщают в ведомстве.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что 16 сентября результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Усояна направили в ОМВД России по Новокуйбышевску. 4 октября на основании их было возбуждено уголовное дело.

А 26 декабря Новокуйбышевский городской суд признал Усояна виновным и назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

"Приговор вступил в силу", - подчеркнули в УФСБ по Самарской области.