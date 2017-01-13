Смету строительства таможенных объектов ОЭЗ "Тольятти" проверят на достоверность

ГАУ Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" выполнит работы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объектам таможенной инфраструктуры ОЭЗ промышленно-производственного типа на территории Ставропольского района.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Работы пройдут в два этапа.

В первую очередь проверке подвергнутся сметы на здание управления таможни, автомобильный контрольно-пропускной пункт, контрольно-пропускной пункт, предназначенный для ввоза (вывоза) строительных материалов и строительной техники, два КПП для физических лиц, бокс досмотра и досмотровая площадка для автотранспорта, котельную, дымовую трубу, фундаменты, площадку для слива топлива, дизельную электростанцию, трансформаторную подстанцию, мачту антенную, внешние слаботочные сети и наружные инженерные сети, а также ограждение.

Во вторую очередь проверят достоверность сметы на КПП для физлиц, открытую стоянку на 100 машиномест, внешние и наружные сети связи.

Общая стоимость работ составит 373 тыс. рублей.