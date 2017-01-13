Смету строительства таможенных объектов ОЭЗ "Тольятти" проверят на достоверность

ГАУ Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" выполнит работы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объектам таможенной инфраструктуры ОЭЗ промышленно-производственного типа на территории Ставропольского района.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Работы пройдут в два этапа.
В первую очередь проверке подвергнутся сметы на здание управления таможни, автомобильный контрольно-пропускной пункт, контрольно-пропускной пункт, предназначенный для ввоза (вывоза) строительных материалов и строительной техники, два КПП для физических лиц, бокс досмотра и досмотровая площадка для автотранспорта, котельную, дымовую трубу, фундаменты, площадку для слива топлива, дизельную электростанцию, трансформаторную подстанцию, мачту антенную, внешние слаботочные сети и наружные инженерные сети, а также ограждение.
Во вторую очередь проверят достоверность сметы на КПП для физлиц, открытую стоянку на 100 машиномест, внешние и наружные сети связи.
Общая стоимость работ составит 373 тыс. рублей.
Последние комментарии
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.
Надеюсь не высотки в духе Баранникова?