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Москва поддержит Самарскую область как пилотный регион для госпрограммы по застройке заброшенных промзон

МОСКВА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Москва поддержит Самарскую область как пилотный регион для федеральной программы по застройке заброшенных промзон, сообщает региональный минстрой.

Ведомство сообщает, что 11 января зампредседателя правительства региона - министр строительства Александр Баландин принял участие в совещании Министерства строительства РФ, во время которого обсуждались условия участия в приоритетном проекте "Ипотека и арендное жилье".

В Минстрой РФ были приглашены заместители руководителей субъектов РФ, получивших финансовую поддержку на строительство инфраструктуры в 2017 г.  в рамках реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

После совещания состоялась рабочая встреча замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина и Александра Баландина. Во время встречи чиновники обсудили механизмы реализации проектов по жилой застройке заброшенных промышленных зон в Самаре и области.

Напомним, правительство РФ подготовило программу содействия регионам при освоении таких земельных участков, включающую строительство коммунальной инфраструктуры, помощь в подключении к сетям.

По сообщению регионального минстроя, Александр Баландин нашел понимание решения вопроса развития промзон у замглавы Минстроя России.

"Сейчас рассматривается вопрос включения Самарской области в пилотный проект при реализации этой программы. Министерство готовит пакет необходимых документов для предоставления в федеральный Минстрой", - прокомментировал министр.

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