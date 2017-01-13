Москва поддержит Самарскую область как пилотный регион для госпрограммы по застройке заброшенных промзон

Москва поддержит Самарскую область как пилотный регион для федеральной программы по застройке заброшенных промзон, сообщает региональный минстрой.
Ведомство сообщает, что 11 января зампредседателя правительства региона - министр строительства Александр Баландин принял участие в совещании Министерства строительства РФ, во время которого обсуждались условия участия в приоритетном проекте "Ипотека и арендное жилье".
В Минстрой РФ были приглашены заместители руководителей субъектов РФ, получивших финансовую поддержку на строительство инфраструктуры в 2017 г. в рамках реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".
После совещания состоялась рабочая встреча замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина и Александра Баландина. Во время встречи чиновники обсудили механизмы реализации проектов по жилой застройке заброшенных промышленных зон в Самаре и области.
Напомним, правительство РФ подготовило программу содействия регионам при освоении таких земельных участков, включающую строительство коммунальной инфраструктуры, помощь в подключении к сетям.
По сообщению регионального минстроя, Александр Баландин нашел понимание решения вопроса развития промзон у замглавы Минстроя России.
"Сейчас рассматривается вопрос включения Самарской области в пилотный проект при реализации этой программы. Министерство готовит пакет необходимых документов для предоставления в федеральный Минстрой", - прокомментировал министр.
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