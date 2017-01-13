В 2016 году компания "АэроВолга" запустила в производство самолет "Borey"

Научно-производственное объединение "АэроВолга" подводит итоги уходящего 2016 года запуском нового проекта "Самолет-амфибия "Borey". В ближайшие годы он может принять участие в крупной международной экспедиции вокруг Северного и Южного полярного круга.

"Borey" относится к категории ультралегких самолетов с максимальной взлетной массой 450 кг и предназначен для учебно-тренировочных полетов. Свое имя "Borey" (бог северного ветра) он получил за то, что может выполнять полеты при низких температурах - до минус 35°С.

Самолет незаменим для обучения частных пилотов в летных школах и аэроклубах на гидросамолетах. Его оценят по достоинству люди, увлеченные рыбалкой, охотой, и путешественники, оказавшиеся в труднодоступных местах.

Самолет-амфибия "Borey" проектируется и сертифицируется под авиационные правила допуска к эксплуатации воздушных судов России, нормативные базы Германии, Канады, США.

На сегодня закончены наземные и летные сертификационные испытания по нормативной базе Канады и начато производство самолетов. На лето 2017 года планируются сертификационные летные испытания по нормам Германии.

Самолеты будут выпускаться в комплектации эконом- и премиум-класса. Цена - от 5,4 млн рублей.

Самолет не требует высокой квалификации для обслуживания и потребляет около 10 литров автомобильного бензина на 100 км пути.

В ближайшие годы планируется крупная международная экспедиция вокруг Северного, а затем Южного полярного круга, в которой, кроме уже зарекомендовавших себя LA-8C-RS, будет участвовать и "Borey".

В числе перспективных проектов НПО "АэроВолга" - новый полностью композитный региональный самолет ТС-А21 на 19 пассажиров, самый экономичный в своем классе. С новой разработкой - турбовинтовыми самолетами "арктической" модификации LA-8T НПО - "АэроВолга" планирует выйти на рынки Канады и Скандинавии.

В планах НПО "АэроВолга" - выпуск 10-15 больших машин в год и 30-40 малых.