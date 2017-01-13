В 2016 году компания "АэроВолга" запустила в производство самолет "Borey"

Научно-производственное объединение "АэроВолга" подводит итоги уходящего 2016 года запуском нового проекта "Самолет-амфибия "Borey". В ближайшие годы он может принять участие в крупной международной экспедиции вокруг Северного и Южного полярного круга.
"Borey" относится к категории ультралегких самолетов с максимальной взлетной массой 450 кг и предназначен для учебно-тренировочных полетов. Свое имя "Borey" (бог северного ветра) он получил за то, что может выполнять полеты при низких температурах - до минус 35°С.
Самолет незаменим для обучения частных пилотов в летных школах и аэроклубах на гидросамолетах. Его оценят по достоинству люди, увлеченные рыбалкой, охотой, и путешественники, оказавшиеся в труднодоступных местах.
Самолет-амфибия "Borey" проектируется и сертифицируется под авиационные правила допуска к эксплуатации воздушных судов России, нормативные базы Германии, Канады, США.
На сегодня закончены наземные и летные сертификационные испытания по нормативной базе Канады и начато производство самолетов. На лето 2017 года планируются сертификационные летные испытания по нормам Германии.
Самолеты будут выпускаться в комплектации эконом- и премиум-класса. Цена - от 5,4 млн рублей.
Самолет не требует высокой квалификации для обслуживания и потребляет около 10 литров автомобильного бензина на 100 км пути.
В ближайшие годы планируется крупная международная экспедиция вокруг Северного, а затем Южного полярного круга, в которой, кроме уже зарекомендовавших себя LA-8C-RS, будет участвовать и "Borey".
В числе перспективных проектов НПО "АэроВолга" - новый полностью композитный региональный самолет ТС-А21 на 19 пассажиров, самый экономичный в своем классе. С новой разработкой - турбовинтовыми самолетами "арктической" модификации LA-8T НПО - "АэроВолга" планирует выйти на рынки Канады и Скандинавии.
В планах НПО "АэроВолга" - выпуск 10-15 больших машин в год и 30-40 малых.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...