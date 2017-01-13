Новокуйбышевский НПЗ приостановил прием нефти

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) уже вторые сутки не принимает сырье из-за невывоза готовой продукции, сообщил RNS официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Вторые сутки ограничивает прием сырья Новокуйбышевский НПЗ из-за невывоза готовой продукции", - сказал он.

"Роснефть", которой принадлежит НПЗ, отметила, что невывоз связан с неблагоприятными погодными условиями в порту Туапсе.

"В порту Туапсе затруднена отгрузка морем мазута производства Новокуйбышевского НПЗ", - сообщили RNS в "Роснефти".

Компания также добавила, что принимает меры по "задействованию альтернативных логистических схем для вывоза готовой продукции до нормализации погодных условий в порту Туапсе".