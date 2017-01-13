Новокуйбышевский НПЗ приостановил прием нефти

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) уже вторые сутки не принимает сырье из-за невывоза готовой продукции, сообщил RNS официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"Вторые сутки ограничивает прием сырья Новокуйбышевский НПЗ из-за невывоза готовой продукции", - сказал он.
"Роснефть", которой принадлежит НПЗ, отметила, что невывоз связан с неблагоприятными погодными условиями в порту Туапсе.
"В порту Туапсе затруднена отгрузка морем мазута производства Новокуйбышевского НПЗ", - сообщили RNS в "Роснефти".
Компания также добавила, что принимает меры по "задействованию альтернативных логистических схем для вывоза готовой продукции до нормализации погодных условий в порту Туапсе".
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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее
там давно не Николай Иванович