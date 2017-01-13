На трассе М-5 при столкновении "семерки" и Lada Largus пострадали три человека

В Сергиевском районе 12 января, в 18:55, 20-летний водитель "семерки" на 1091 км трассы М-5, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus под управлением 29-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии водитель "семерки" и его 42-летний пассажир, а также 34-летняя пассажирка Lada Largus с травмами попали в больницу.