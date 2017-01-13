В тольяттинском автобусе задержали девушку с наркотиками

Тольяттинские полицейские на КПП "Рубеж" в Комсомольском районе задержали женщину с наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители остановили для проверки рейсовый автобус и обратили внимание на пассажирку, которая, увидев их, заметно занервничала. Во время досмотра у девушки изъяли сверток с 8,97 г марихуаны.

По данным полицейских, 22-летняя подозреваемая является безработной жительницей Жигулевска.

По факту незаконного хранения наркотика возбуждено уголовное дело.