В тольяттинском автобусе задержали девушку с наркотиками

Тольяттинские полицейские на КПП "Рубеж" в Комсомольском районе задержали женщину с наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители остановили для проверки рейсовый автобус и обратили внимание на пассажирку, которая, увидев их, заметно занервничала. Во время досмотра у девушки изъяли сверток с 8,97 г марихуаны.
По данным полицейских, 22-летняя подозреваемая является безработной жительницей Жигулевска.
По факту незаконного хранения наркотика возбуждено уголовное дело.
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Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике