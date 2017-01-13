Как записаться на личный прием к депутатам

В региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти Самарской области, руководители органов местного самоуправления, юристы, а также представители общественности проводят приемы граждан по личным вопросам.

Открыта предварительная запись на приемы. Ознакомиться с графиками приема можно на сайте http://samara.er.ru в разделе "Приемная".

Записаться на личный прием жители региона могут по адресу г. Самара, ул. Революционная, 107 или по телефонам: 8 (846) 260-18-18, 8(846) 264-82-30.