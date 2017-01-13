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Образование Общество

В "Музыкальные исторические путешествия" отправились студенты медуниверситета

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре начались съемки проекта "Музыкальные исторические путешествия". Проект реализуют Самарский государственный медицинский университет и Самарский академический театр оперы и балета. В авторском проекте будет представлен ряд музыкальных произведений, которые будут отражать изменение музыки во времени.

Новые идеи каждый день. Главная особенность проекта - создание новых культурных сред и концепций, преодоление стилевых барьеров Новые идеи каждый день. Главная особенность проекта - создание новых культурных сред и концепций, преодоление стилевых барьеров
Фото: Архив СамГМУ

50 тысяч лет назад

Первое музыкальное путешествие перенесет нас на 50 тысяч лет назад, когда музыкальной основой был, прежде всего, ритм, а первыми музыкальными инструментами и орудиями труда - камни и палки. Первыми рукодельными инструментами считаются духовые - флейты, вырезанные из кости более 60 тысяч лет назад. Потом человек создал смычковые инструменты, появляются новые звуки, ритмы и мелодии. Сопровождающий музыку фильм начнется с сюжета о том, как из ветки дерева первобытный человек изготавливает прообраз будущей флейты и извлекает первые звуки.

Работы по дереву выполнит "Столярное бюро Валерия Ласточкина". На территории мини-парка того же столярного бюро будут выполнены и съемки первобытного человека у костра. Музыкальный ряд откроет произведение "Танец огня", которое будет начинаться с барабанных ритмов и флейт. Символизируя появление новых технологий, которые изменяют наш мир, постепенно в музыку будут включаться и другие инструменты оркестра, а также гитара и орган. Последнюю часть трека будут сопровождать космические сцены, которые создаются специалистами технопарка Самарского государственного медицинского университета. Завершится первое музыкальное путешествие постановкой танца "Магия врачевания", который отразит путь развития гомо сапиенс от эмбриона до человека будущего. В постановке танца участвуют студенты СамГМУ, а хореографию готовит заслуженная артистка России Валентина Пономаренко.

Первая репетиция гимна группе "The Beatles" на сцене Самарского академического театра оперы и балета

50 лет тому назад

Одно из музыкальных исторических путешествий будет в страну "The Beatles". В 2017 году исполняется 50 лет с выхода музыкального альбома группы "Sgt. Pepperʼs Lonely Hearts Club Band" (Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера). Вышедший в 1967 году альбом не только открыл новые направления для поп-музыки, блюза и рок-н-ролла, но и дал толчок развитию новых тембров, синтезирующих звучание инструментов симфонического оркестра. Уникальные эксперименты со звуком продолжаются. На сцене Самарского академического театра оперы и балета прошли первые репетиции авторских музыкальных произведений, которые должны воссоздать атмосферу, царившую на студии EMI на Эбби-Роуд, когда легендарная четверка за несколько дней до Рождества в 1966 году начала работу над этим проектом. Отметить 50-летие легендарного альбома планируется исполнением гимна Битлам и постановкой танца. Гимн спели четыре солиста оперного театра: Наталья Бондарева, Георгий Цветков, Анатолий Невдах и Алексей Перов. Музыку к проекту написал композитор Владимир Резников.

50 лет вперед

Самара является не только космической столицей, пионером разработок в области IT-медицины, но и имеет потенциал, чтобы стать одной из точек роста в сфере отечественных нейротехнологий. Сегодня мы находимся на пороге новой глобальной сети Нейронет, которая полностью размоет границы между реальным и виртуальным. Фрагменты решений, которые разрабатываются в мире сегодня, примерно через 50 лет соберутся в индустрию, которая изменит нашу жизнь даже больше, чем глобальная сеть Интернет. Специалисты Технопарка СамГМУ уже создали клип "Он лидер", раскрывающий эту тему. Музыкальный проект создается для продвижения брендов "Самара Космическая" и "IT-медицина Самара" с использованием самых современных 3D-технологий.

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