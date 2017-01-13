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Суды Происшествия

Женщину приговорили к условному сроку за организацию незаконной миграции в Хворостянском районе

ХВОРОСТЯНКА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Приволжского районного суда, вынесенный 33-летней жительнице Хворостянского района Светлане Пак. Ее признали виновной в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, в сентябре 2016 г. их сотрудники получили информацию о том, что женщина помогла гражданам Узбекистана незаконно находиться в РФ.

"Установлено, что Пак, зная, что иностранцы находятся в России нелегально и уклоняются от выезда из страны, обеспечила им незаконное проживание и работу на производственном комплексе в Хворостянском районе", - сообщают в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В ФСБ также отмечают, что подобного рода обстоятельства формируют предпосылки к возможному нахождению в стране иностранцев, причастных к преступлениям, скрывающихся от правоохранителей своих стран и вынашивающих намерения по совершению действий террористического и экстремистского характера.

23 сентября 2016 г. информацию о Пак направили в О МВД России по Хворостянскому району, где возбудили уголовное дело.

Позже решением Приволжского райсуда женщину признали виновной и ей назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Приговор вступил в силу.

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Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.

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