Экс-начальника юротдела администрации Хворостянского района обвиняют в получении взятки

Обвиняемой в получении взятки 30 тыс. руб. экс-начальнице юридического отдела Хворостянской администрации грозит многомиллионный штраф или от трех до восьми лет лишения свободы.

По версии правоохранителей, в июне 2016 г. женщина получила 30 тыс. руб. за незаконное бездействие.

"Она обещала не направлять в жилинспекцию и минсельхоз информацию о том, что этим ведомствам была предоставлена неполная информация от гражданина, что препятствовало бы получению им соцвыплат в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года", - объяснили в региональном Следственном комитете.

Действия чиновницы квалифицировали по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие").

Расследование вел Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области, сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.