Экс-начальника юротдела администрации Хворостянского района обвиняют в получении взятки

Обвиняемой в получении взятки 30 тыс. руб. экс-начальнице юридического отдела Хворостянской администрации грозит многомиллионный штраф или от трех до восьми лет лишения свободы.
По версии правоохранителей, в июне 2016 г. женщина получила 30 тыс. руб. за незаконное бездействие.
"Она обещала не направлять в жилинспекцию и минсельхоз информацию о том, что этим ведомствам была предоставлена неполная информация от гражданина, что препятствовало бы получению им соцвыплат в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года", - объяснили в региональном Следственном комитете.
Действия чиновницы квалифицировали по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие").
Расследование вел Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области, сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике