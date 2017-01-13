В Самаре расследуют факт фальсификации доказательств по уголовному делу

В отделе по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России расследуют уголовное дело по заявлению жителя Самары 60-летнего Карлена Назаряна. В течение шести лет мужчина добивался привлечения к ответственности бывшего следователя Советского райотдела полиции Саркиса Варданяна, который посадил его на скамью подсудимых.

В 2010 г. приговором Советского райсуда Назарян был оправдан после того, как свидетельница обвинения показала, что ее заставили подбросить в его машину поддельную печать. И сейчас мужчина признан потерпевшим по другому делу.

Как сообщили в пресс-службе самарского управления СК РФ, новое уголовное дело возбуждено по факту фальсификации. Экс-следователя Варданяна допросили, но обвинение ему не предъявлялось, мера пресечения не избиралась.

Известно, что в феврале 2015 г. Варданян был уволен со службы в следственной части УВД Самары. Свое увольнение он обжаловал в суде, однако в Октябрьском райсуде в удовлетворении иска о восстановлении на работе ему отказали. Осенью 2016 г. и Верховный Суд отказал мужчине в кассационном рассмотрении.