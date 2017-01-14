При ДТП под Самарой погибла пятилетняя девочка и травмы получили женщина и годовалая девочка

В пятницу, 13 января, вечером в Самарской области участником ДТП стал 28-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в направлении пос. Приволжье со стороны п.г.т. Осинки, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он не справился с управлением, в результате чего произошел занос транспортного средства с последующим выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Renault.

В областном полицейском Главке уточняют, что в результате аварии пятилетняя пассажирка автомобиля Lada Priora получила травмы не совместимые с жизнью, а так же 29-летняя женщина и годовалая девочка получили травмы различной степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.