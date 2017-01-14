При ДТП под Самарой погибла пятилетняя девочка и травмы получили женщина и годовалая девочка

В пятницу, 13 января, вечером в Самарской области участником ДТП стал 28-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в направлении пос. Приволжье со стороны п.г.т. Осинки, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути он не справился с управлением, в результате чего произошел занос транспортного средства с последующим выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Renault.
В областном полицейском Главке уточняют, что в результате аварии пятилетняя пассажирка автомобиля Lada Priora получила травмы не совместимые с жизнью, а так же 29-летняя женщина и годовалая девочка получили травмы различной степени тяжести.
По факту случившегося проводится проверка.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.