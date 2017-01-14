Из Рождествено на спасательную станцию для госпитализации эвакуировали женщину

В пятницу, 13 января, спасателями ПСП "Центральная" была проведена срочная эвакуация больной женщины 1925 года рождения с острой болью из с. Рождествено на территорию спасательной станции для передачи врачам скорой медицинской помощи, сообщает ПСС по Самарской области.

Вызов поступил в 11:30. Для эвакуации пострадавшей в с. Рождествено было направлено судно на воздушной подушке. В 12:42 женщину передали бригаде врачей скорой помощи.