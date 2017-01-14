Ранее судимого жителя областного центра подозревают в убийстве собутыльника

В Самаре сотрудниками полиции задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре в ночное время поступила информация о том, что в подъезде дома на ул. Димитрова обнаружено тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили и изъяли необходимые вещественные доказательства. Полицейские опросили жильцов соседних квартир с целью установления возможных свидетелей произошедшего. В ходе работы оперативники установили личность погибшего — это оказался 30-летний местный житель, который нигде не работал и ранее был судим.

Из собранных полицейскими материалов следует, что потерпевший употреблял спиртные напитки в компании своего знакомого. Согласно предварительной версии сотрудников органов внутренних дел, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник нанес несколько ударов своему собутыльнику. Проведенная судмедэкспертиза показала, что потерпевший скончался от травмы внутренних органов.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили место нахождения подозреваемого и задержали его. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. По данным полицейских, предполагаемый злоумышленник ранее уже привлекался к ответственности за совершение разбойного нападения. Расследование продолжается.