На Волге около с. Ягодное эвакуировали рыбака

В пятницу, 13 января, спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти были направлены на эвакуацию пострадавшего рыбака, сообщает ПСС по Самарской области.
На р. Волга около с. Ягодное он на снегоходе возвращался с рыбалки. В результате поломки снегохода мужчина вынужден был обратиться за помощью к спасателям. В 16:44 на проведение поисковых работ была отправлена дежурная смена спасателей. До с. Ягодное спасатели добрались на автомобиле. Дальнейшие поиски в русле Волги проходили на снегоходе. Темное время суток затрудняло проведение поисковых работ. В 19:02 поиски и эвакуация мужчины были окончены. Его благополучно доставили до береговой линии.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.