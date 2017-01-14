На Волге около с. Ягодное эвакуировали рыбака

В пятницу, 13 января, спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти были направлены на эвакуацию пострадавшего рыбака, сообщает ПСС по Самарской области.

На р. Волга около с. Ягодное он на снегоходе возвращался с рыбалки. В результате поломки снегохода мужчина вынужден был обратиться за помощью к спасателям. В 16:44 на проведение поисковых работ была отправлена дежурная смена спасателей. До с. Ягодное спасатели добрались на автомобиле. Дальнейшие поиски в русле Волги проходили на снегоходе. Темное время суток затрудняло проведение поисковых работ. В 19:02 поиски и эвакуация мужчины были окончены. Его благополучно доставили до береговой линии.