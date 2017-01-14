Оперативники изъяли у жителя Сергиевского района крупную партию марихуаны

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сергиевскому району задержали 43-летнего местного жителя у которого изъяли марихуану, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Оперативники получили информацию, что данный мужчина может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. В ходе проверки данного сообщения сотрудники полиции выехали по месту жительства подозреваемого. В ходе осмотра дома в одной из надворных построек оперативники обнаружили вещество растительного происхождения. В присутствии понятых полицейские изъяли находку и направили на экспертизу. В результате установлено, что изъятое является марихуаной массой 667,39 гр, что относится к крупному размеру.
Задержанный пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления. Данная версия сейчас тщательно проверяется полицейскими. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере", возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике