Оперативники изъяли у жителя Сергиевского района крупную партию марихуаны

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сергиевскому району задержали 43-летнего местного жителя у которого изъяли марихуану, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Оперативники получили информацию, что данный мужчина может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. В ходе проверки данного сообщения сотрудники полиции выехали по месту жительства подозреваемого. В ходе осмотра дома в одной из надворных построек оперативники обнаружили вещество растительного происхождения. В присутствии понятых полицейские изъяли находку и направили на экспертизу. В результате установлено, что изъятое является марихуаной массой 667,39 гр, что относится к крупному размеру.

Задержанный пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления. Данная версия сейчас тщательно проверяется полицейскими. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере", возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.