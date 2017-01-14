Житель Сызрани, который пьяным угнал машину у сожительницы и разбил ее, уходя от ДПС, избежал наказания

В Сызранском городском суде рассмотрено дело 36-летнего мужчины, который угнал от кафе на трассе машину своей подруги, а затем, уходя от погони ДПС, разбил авто, сообщает syzran-small.ru.
Судом установлено, что 16 октября 2016 г. около 22 часов мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил доехать на машине подруги до Междуреченска. Сама женщина в это время работала в кафе "Золотой Лев" на трассе М-5 "Урал", там же стояла ее машина. Однако уже на выезде из с. Переволоки его попытались остановить сотрудники ГИБДД МУ МВД России "Сызранское". Водитель требование инспектора проигнорировал и попытался скрыться, но далеко уехать он не смог на 934 км федеральной трассы мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась, а водитель был задержан подоспевшими сотрудниками полиции.
В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину в совершенном им преступлении, но от потерпевшей поступило заявление о прекращении уголовного дела за примирением сторон, поскольку причиненный преступлением вред возмещен полностью. Защитник подсудимого ходатайство потерпевшей поддержала, а государственный обвинитель возражать не стал. В итоге уголовное дело было прекращено.
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Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.