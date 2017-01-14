Житель Сызрани, который пьяным угнал машину у сожительницы и разбил ее, уходя от ДПС, избежал наказания

В Сызранском городском суде рассмотрено дело 36-летнего мужчины, который угнал от кафе на трассе машину своей подруги, а затем, уходя от погони ДПС, разбил авто, сообщает syzran-small.ru.

Судом установлено, что 16 октября 2016 г. около 22 часов мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил доехать на машине подруги до Междуреченска. Сама женщина в это время работала в кафе "Золотой Лев" на трассе М-5 "Урал", там же стояла ее машина. Однако уже на выезде из с. Переволоки его попытались остановить сотрудники ГИБДД МУ МВД России "Сызранское". Водитель требование инспектора проигнорировал и попытался скрыться, но далеко уехать он не смог на 934 км федеральной трассы мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась, а водитель был задержан подоспевшими сотрудниками полиции.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину в совершенном им преступлении, но от потерпевшей поступило заявление о прекращении уголовного дела за примирением сторон, поскольку причиненный преступлением вред возмещен полностью. Защитник подсудимого ходатайство потерпевшей поддержала, а государственный обвинитель возражать не стал. В итоге уголовное дело было прекращено.