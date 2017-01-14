В Похвистнево молодого парня подозревают в совершении грабежа

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Похвистневский" за помощью обратилась 51-летняя жительница города Похвистнево, рассказавшая, что около 5 часов утра на ул. Кооперативная злоумышленник выхватил у нее из рук сумку и скрылся, сообщает ГУ МВД по Самарской области. В сумке находились планшетный компьютер, личные вещи и деньги. Причиненный материальный ущерб составил более 64 тыс. рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе опроса потерпевшая описала приметы грабителя. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к его поискам. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и место нахождения подозреваемого, он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По версии сотрудников органов внутренних дел, противоправное деяние совершил ранее не судимый местный житель 1999 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания и добровольно выдал часть похищенного имущества, которое уже возвращено потерпевшей. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.