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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на ул. Гастелло ремонтируют теплосеть

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 января, специалистами "Предприятия тепловых сетей" был выявлено повреждение теплосети диаметром 700 мм на ул. Гастелло, сообщает пресс-служба коммунальщиков.

"В настоящее время место повреждения огорожено, начаты земляные работы. Для оперативного устранения повреждения к работам привлечен персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники. На данный момент специалисты "ПТС" собрали резервную схему подачи тепла, чтобы обеспечить всех потребителей на время ремонтных работ услугами отопления и горячего водоснабжения", — говорится в релизе.

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