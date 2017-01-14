В Самаре на ул. Гастелло ремонтируют теплосеть

В субботу, 14 января, специалистами "Предприятия тепловых сетей" был выявлено повреждение теплосети диаметром 700 мм на ул. Гастелло, сообщает пресс-служба коммунальщиков.

"В настоящее время место повреждения огорожено, начаты земляные работы. Для оперативного устранения повреждения к работам привлечен персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники. На данный момент специалисты "ПТС" собрали резервную схему подачи тепла, чтобы обеспечить всех потребителей на время ремонтных работ услугами отопления и горячего водоснабжения", — говорится в релизе.