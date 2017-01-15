На Волге у спуска ул. Лейтенанта Шмидта под лед провалился автомобиль с людьми

В субботу, 14 января, на Волге около спуска ул. Лейтенанта Шмидта, при движении вдоль левого берега, провалился в промоину автомобиль с людьми, которые благополучно успели выбраться на лед, сообщают в ПСС по Самарской области.
В 15:51 спасателей вызвали очевидцы, наблюдавшие происшествие с берега.
По данным чрезвычайной службы, с Центральной спасательной станции к спуску Лейтенанта Шмидта было направлено судно на воздушной подушке "Гепард" с тремя спасателями на борту.
Сотрудники ПСС по Самарской области оказали помощь пострадавшим в эвакуации автомобиля из промоины. В 17:47 с помощью тросов машину вытащили на береговую линию.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.