На Волге у спуска ул. Лейтенанта Шмидта под лед провалился автомобиль с людьми

В субботу, 14 января, на Волге около спуска ул. Лейтенанта Шмидта, при движении вдоль левого берега, провалился в промоину автомобиль с людьми, которые благополучно успели выбраться на лед, сообщают в ПСС по Самарской области.

В 15:51 спасателей вызвали очевидцы, наблюдавшие происшествие с берега.

По данным чрезвычайной службы, с Центральной спасательной станции к спуску Лейтенанта Шмидта было направлено судно на воздушной подушке "Гепард" с тремя спасателями на борту.

Сотрудники ПСС по Самарской области оказали помощь пострадавшим в эвакуации автомобиля из промоины. В 17:47 с помощью тросов машину вытащили на береговую линию.