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На областном первенстве по дзюдо боролись уже по новым правилам

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 января, на трех татами, расстеленных в самарском спорткомплексе "МТЛ Арена", проходили схватки сразу двух первенств Самарской области по дзюдо.

На областном первенстве по дзюдо боролись уже по новым правилам На областном первенстве по дзюдо боролись уже по новым правилам
Фото: Дмитрий Бурлаков

На двух татами боролись участники соревнований до 15 лет (юноши и девушки 2003-2004 годов рождения). Юноши соревновались в восьми весовых категориях: до 38 кг, до 42 кг, до 46 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, до +73 кг, девушки - в весах до 32 кг, до 36 кг, до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до +63. А на третьем татами выясняли отношения дзюдоисты и дзюдоистки, участвовавшие в первенстве области среди юниоров и юниорок (возраст участников - до 23 лет). У юниоров было семь весовых категорий: до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 90 кг, до 100 кг, до +100 кг, у юниорок - столько же: 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, до 78 кг, до +78 кг.

В соревнованиях участвовало более 200 спортсменов из Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Алексеевского, Сергиевского, Кошкинского и Богатовского районов.

Первенства области стали отборочными в сборные команды области. По четыре лучших спортсмена (победитель, серебряный призер и два бронзовых) в составе сборной Самарской области представят наш регион на первенствах Приволжского федерального округа (ПФО) уже через месяц. Первенство ПФО для юношей и девушек до 15 лет пройдет в Пензе, первенство ПФО до 23 лет - в Балаково.

Особенностью этих соревнований стало не только то, что это первый в области турнир в 2017 г., но и то, что соревнования впервые были проведены по новым правилам, действующим с 1 января этого года.

До начала областного первенства перед тренерами и спортсменами выступили спортивный директор федерации дзюдо Самарской области Александр Румянцев и председатель коллегии судей по дзюдо Самарской области Елена Гасанова. Они посетили прошедший 5-8 января в столице Азербайджана - Баку - судейский и тренерский семинары, организованные Международной федерацией дзюдо и посвященные нововведениям в правилах. И рассказали участникам областных первенств об изменениях, среди которых можно выделить несколько главных. Теперь время схватки у мужчин сокращено с прежних пяти минут до четырех, как у женщин. Отменена низшая оценка - "юко". И теперь за проведенные технические действия можно получить оценки "ваза-ари" или "иппон". В отличие от прежних правил, где две "ваза-ари" давали "иппон" (чистую победу), теперь  "ваза-ари" не суммируются и не переходят в "иппон".

"Все эти изменения направлены для увеличения зрелищности схваток по дзюдо и увеличения рейтинга телетрансляций турниров по нашему виду спорта. А сокращение время схватки у мужчин приведет к повышению интенсивности борьбы, - уверен главный тренер Самарской области, старший тренер Самарской области по дзюдо сборной команды юношей до 18 лет Радик Гарифуллин. - И хотя на этих соревнованиях это еще было не так заметно, теперь я уверен, тренеры в спортшколах клубах и секциях будут корректировать подготовку своих спортсменов с учетом изменений в правилах".
 

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