На областном первенстве по дзюдо боролись уже по новым правилам

В субботу, 14 января, на трех татами, расстеленных в самарском спорткомплексе "МТЛ Арена", проходили схватки сразу двух первенств Самарской области по дзюдо.

На двух татами боролись участники соревнований до 15 лет (юноши и девушки 2003-2004 годов рождения). Юноши соревновались в восьми весовых категориях: до 38 кг, до 42 кг, до 46 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, до +73 кг, девушки - в весах до 32 кг, до 36 кг, до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до +63. А на третьем татами выясняли отношения дзюдоисты и дзюдоистки, участвовавшие в первенстве области среди юниоров и юниорок (возраст участников - до 23 лет). У юниоров было семь весовых категорий: до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 90 кг, до 100 кг, до +100 кг, у юниорок - столько же: 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, до 78 кг, до +78 кг.

В соревнованиях участвовало более 200 спортсменов из Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Алексеевского, Сергиевского, Кошкинского и Богатовского районов.

Первенства области стали отборочными в сборные команды области. По четыре лучших спортсмена (победитель, серебряный призер и два бронзовых) в составе сборной Самарской области представят наш регион на первенствах Приволжского федерального округа (ПФО) уже через месяц. Первенство ПФО для юношей и девушек до 15 лет пройдет в Пензе, первенство ПФО до 23 лет - в Балаково.

Особенностью этих соревнований стало не только то, что это первый в области турнир в 2017 г., но и то, что соревнования впервые были проведены по новым правилам, действующим с 1 января этого года.

До начала областного первенства перед тренерами и спортсменами выступили спортивный директор федерации дзюдо Самарской области Александр Румянцев и председатель коллегии судей по дзюдо Самарской области Елена Гасанова. Они посетили прошедший 5-8 января в столице Азербайджана - Баку - судейский и тренерский семинары, организованные Международной федерацией дзюдо и посвященные нововведениям в правилах. И рассказали участникам областных первенств об изменениях, среди которых можно выделить несколько главных. Теперь время схватки у мужчин сокращено с прежних пяти минут до четырех, как у женщин. Отменена низшая оценка - "юко". И теперь за проведенные технические действия можно получить оценки "ваза-ари" или "иппон". В отличие от прежних правил, где две "ваза-ари" давали "иппон" (чистую победу), теперь "ваза-ари" не суммируются и не переходят в "иппон".

"Все эти изменения направлены для увеличения зрелищности схваток по дзюдо и увеличения рейтинга телетрансляций турниров по нашему виду спорта. А сокращение время схватки у мужчин приведет к повышению интенсивности борьбы, - уверен главный тренер Самарской области, старший тренер Самарской области по дзюдо сборной команды юношей до 18 лет Радик Гарифуллин. - И хотя на этих соревнованиях это еще было не так заметно, теперь я уверен, тренеры в спортшколах клубах и секциях будут корректировать подготовку своих спортсменов с учетом изменений в правилах".

