Ремонтные работы на месте повреждения теплосети по ул. Гастелло завершены

В субботу, 14 января, в 18:15 специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы на месте повреждения теплосети диаметром 700 мм на ул. Гастелло.

Работы на объекте вели работники двух аварийно-ремонтных бригад, обеспеченные всей необходимой техникой. На время ликвидации повреждения для потребителей была организована подача тепла по резервной схеме.