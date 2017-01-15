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ЖКХ и благоустройство Общество

Ремонтные работы на месте повреждения теплосети по ул. Гастелло завершены

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 января, в 18:15 специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы на месте повреждения теплосети диаметром 700 мм на ул. Гастелло.

Работы на объекте вели работники двух аварийно-ремонтных бригад, обеспеченные всей необходимой техникой. На время ликвидации повреждения для потребителей была организована подача тепла по резервной схеме.

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